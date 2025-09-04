В Великобритании расценили парад в Пекине как "акт неповиновения"

Московский Комсомолец

Военный парад в Пекине, по оценке британского издания Daily Express, стал демонстрацией военной мощи Китая и символическим актом формирования нового мирового порядка. Как отмечает издание, показ современных вооружений, включая гиперзвуковые ракеты, лазерные системы и рои беспилотников, представляет собой открытый вызов западным странам.

В Великобритании расценили парад в Пекине как «акт неповиновения»
© Global Look Press

Бывший британский дипломат Мэттью Хендерсон охарактеризовал парад как акт неповиновения, подчеркнув технологический прорыв китайских военных разработок. Его коллега Чарльз Партон добавил, что если в 2015 году целью парада была демонстрация военной силы, то сейчас Китай позиционирует себя как ответственная мировая держава, предлагающая альтернативу модели диалога, исходящей от США.

В Германии расшифровали скрытое послание китайского военного парада

"Это акт неповиновения — новый мировой порядок в процессе формирования. Учитывая все эти гиперзвуковые ракеты, лазерное оружие и рои беспилотников", — заявил Хендерсон.

Ранее сообщалось, что в Германии расшифровали скрытое послание китайского военного парада.