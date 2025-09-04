Военный парад в Пекине, по оценке британского издания Daily Express, стал демонстрацией военной мощи Китая и символическим актом формирования нового мирового порядка. Как отмечает издание, показ современных вооружений, включая гиперзвуковые ракеты, лазерные системы и рои беспилотников, представляет собой открытый вызов западным странам.

Бывший британский дипломат Мэттью Хендерсон охарактеризовал парад как акт неповиновения, подчеркнув технологический прорыв китайских военных разработок. Его коллега Чарльз Партон добавил, что если в 2015 году целью парада была демонстрация военной силы, то сейчас Китай позиционирует себя как ответственная мировая держава, предлагающая альтернативу модели диалога, исходящей от США.

"Это акт неповиновения — новый мировой порядок в процессе формирования. Учитывая все эти гиперзвуковые ракеты, лазерное оружие и рои беспилотников", — заявил Хендерсон.

