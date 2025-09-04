На Украине назвали угрозы Зеленского после саммита ШОС бессмысленными
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского угрожать России выглядят бессмысленно на фоне огромного успеха саммита ШОС.
Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, почему в декларации саммита ШОС не была упомянута Украина. По его мнению, это связано с тем, что украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не могла бы решить самостоятельно.
Зеленский заявил о подготовке сильных мер для давления на Россию
Также ранее глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал список стран, где могли бы встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.