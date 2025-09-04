Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского угрожать России выглядят бессмысленно на фоне огромного успеха саммита ШОС.

«Выглядит очень провинциально, когда, мягко говоря, Зеленский говорит: "Вот, мир должен против России санкции <…> Вот реальность. Есть очень мощный уже альянс, очень мощный», — отметил Соскин.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, почему в декларации саммита ШОС не была упомянута Украина. По его мнению, это связано с тем, что украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не могла бы решить самостоятельно.

