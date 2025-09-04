Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По словам Макрона, европейские страны готовы предоставить такие гарантии украинскому народу в день подписания мирного соглашения.

Макрон также отметил участие 35 государств в «Коалиции желающих», которая оказывает помощь Киеву. В рамках этой коалиции 4 сентября состоится онлайн-конференция. После неё запланирован телефонный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Макрон обсудил с европейскими лидерами и Зеленским урегулирование на Украине

Ранее в августе французский лидер высказывал мнение, что Украина может признать утрату части территорий в обмен на гарантии безопасности, при этом не признавая их переход под чужой суверенитет.

Обсуждение гарантий безопасности активизировалось после серии встреч Трампа с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. 29 августа президент Украины озвучил три ключевых блока гарантий, которые Киев ожидает: финансирование и вооружение ВСУ, чёткие обязательства партнёров на случай новой агрессии, а также сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.

В четверг, 4 сентября, состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского, ряда европейских лидеров и президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.