Трамп рассказал, к какому течению себя относит

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает себя консерватором. Такое заявление лидер США сделал в интервью журналисту Скотту Дженнингсу.

Несмотря на это, в спорных ситуациях Трамп старается придерживаться здравого смысла, который отвечает интересам Америки.

“Я являюсь консерватором, но я также и человек. Я бы сказал так: если бы что-то было консервативным, но плохим для страны с точки зрения здравого смысла, то я бы последовал за здравым смыслом”, - пояснил Трамп.

Глава США также добавил, что “хочет действовать во благо страны”.

В то же время Трамп считает, что практически все, что необходимо США, включая силу и безопасность, требует консервативного подхода.

