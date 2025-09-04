Трамп возмутился отсутствию благодарности от Си Цзиньпина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил неудовлетворенность тем, как была отмечена роль его страны на недавних торжественных мероприятиях в Китае, посвященных победе над фашизмом.

Выступая на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме, американский лидер заявил, что Соединенные Штаты оказали Китаю значительную помощь в борьбе за свободу, однако эта помощь, по его мнению, не получила должного признания в выступлении председателя Си Цзиньпина.

Трамп подчеркнул, что считает китайского лидера своим другом, но был удивлен тем, что в его речи не прозвучало благодарности в адрес США. При этом он отметил, что церемония была проведена на высоком уровне и произвела на него положительное впечатление. Президент США также добавил, что внимательно следил за мероприятием, предположив, что его организация отчасти могла быть рассчитана и на него лично.

