Конфликт на Украине может завершиться к Рождеству (25 декабря) при условии усиления давления США на Москву. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Конфликт потенциально может завершиться к Рождеству (25 декабря), если США усилят давление на Москву», — сказал Джонсон в интервью GBNews. При этом он выразил разочарование итогами недавнего саммита на Аляске, отметив: «Было больно смотреть, как Путина вот так встречают в Америке».

Джонсон, ранее поддерживавший мирные инициативы главы Белого дома Дональда Трампа, теперь критикует установление «морального равенства» между Россией и Украиной со стороны Белого дома. В феврале экс-премьер обвинял европейских лидеров в «безголовой трусливости» за критику Трампа после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также заявлял о возможности завершения конфликта на Украине до Рождества при условии проведения переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Встреча Путина и Трампа уже состоялась на саммите на Аляске, где лидеры почти три часа обсуждали ситуацию и сделали заявления для прессы, после чего появились сообщения о предварительных договоренностях по прекращению огня.

