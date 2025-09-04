Израиль назвал "пропагандой" заявление ХАМАС об освобождении заложников

ХАМАС объявил о готовности отпустить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. На такой шаг представители палестинского движения согласны пойти в рамках всеобъемлющей сделки с Израилем.

Она, по мнению арабской стороны, должна включать полное прекращение боевых действий в анклаве и вывод подразделений ЦАХАЛ с его территории. Кроме того, в ХАМАС рассчитывают заполучить палестинских заключенных и настаивают на открытии всех пунктов пропуска на границе.

Лидеры движения также подчеркнули, что готовы на формирование в Газе независимого правительства. В то же время представители боевого крыла ХАМАС пригрозили казнить израильских заложников, в случае если Тель-Авив примет решение расширить военную операцию в секторе. По некоторым данным, в плену находятся до 20 человек.

В Израиле предложение ХАМАС назвали пропагандой. Как отметили в офисе Нетаньяху, еврейское государство пойдет на перемирие исключительно на своих условиях, которые предусматривают освобождение всех заложников, полное разоружение ХАМАС и демилитаризацию сектора.