США не будут мешать Израилю с аннексией Западного берега

Государственный секретарь США Марко Рубио в частных беседах дал понять, что Белый дом не будет мешать Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

В то же время отмечается, что по мнению спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, политика Израиля сократила бы его шансы на соглашение о восстановлении отношений с Саудовской Аравией, затруднила бы для США работу с арабскими странами над планами послевоенного обустройства сектора Газа.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

21 августа палестинское движение ХАМАС призвало посредников оказать максимальное давление на Израиль на фоне начала военной операции по захвату Газы.