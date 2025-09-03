Трамп дал Польше гарантию безопасности

Андрей Дуванов

Президент США Дональд Трамп дал Польше гарантию безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова польского президента Кароля Навроцкого.

Трамп дал Польше гарантию безопасности
© Global Look Press

Во время пресс-конференции по итогам встречи с Трампом Навроцкий рассказал о гарантиях безопасности, которые глава Белого дома дал Польше.

«Президент Дональд Трамп, что меня особо радует, дал гарантию безопасности Польши», — заявил он.

Кроме того, Трамп также пригласил Навроцкого на саммит Группы «Большой двадцатки» в 2026 году, который пройдет в Майами.