Президент США Дональд Трамп дал Польше гарантию безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова польского президента Кароля Навроцкого.

Во время пресс-конференции по итогам встречи с Трампом Навроцкий рассказал о гарантиях безопасности, которые глава Белого дома дал Польше.

«Президент Дональд Трамп, что меня особо радует, дал гарантию безопасности Польши», — заявил он.

Кроме того, Трамп также пригласил Навроцкого на саммит Группы «Большой двадцатки» в 2026 году, который пройдет в Майами.