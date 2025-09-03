Трамп: Маск вернется в Республиканскую партию

Президент США Дональд Трамп полагает, что Илон Маск в конечном итоге вернется в ряды республиканцев, так как является здравомыслящим человеком.

"Полагаю, что у него просто нет иного выбора, - сказал американский лидер в интервью американскому радиоведущему Скотту Дженнингсу в ответ на вопрос о возможности возвращения Маска в Республиканскую партию. - Он человек здравого смысла, хороший человек. Он проявил своеволие и сделал это неправильно, но это нормально".

Трамп признался, что всегда симпатизировал Маску, и "ему нравится он и сейчас".

"Он хороший человек, на 80% он супергений, с остающимися 20% есть проблемы. Когда он с ними разберется, то будет великим", - сказал американский лидер.

После ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE).

5 июля Маск объявил, что создаст политическую партию по итогам голосования в X. Целью создания партии бизнесмен провозгласил "возвращение свободы". В голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей соцсети. За создание новой партии высказались 65,4%. Маск 6 июля подал заявку на регистрацию политической партии в Федеральную избирательную комиссию США (FEC), она должна была получить название "Америка" (America Party, AMEP). Позднее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Маск приостановил создание партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии США. Издание указывало, что Маск рассматривает возможность использования своих финансовых ресурсов для поддержки действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.