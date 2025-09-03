Ташкент обратился в МИД РФ с просьбой принять меры против мужчины, оскорбившего узбека

Ташкент попросил внешнеполитическое ведомство РФ принять меры в отношении мужчины, который оскорбил трудового мигранта из Узбекистана. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.

© m24.ru

В конце августа появилось видео, на котором мужчина в Подмосковье, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет мигранта и называет его "рабом". Ролик вызвал бурную реакцию в узбекистанских соцсетях.

Бурханов указал на то, что министерство мониторит СМИ на постоянной основе. МИД РФ была направлена официальная нота с целью установления личности мужчины на видео для принятия в отношении него правовых мер.

Пресс-секретарь также добавил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой государства, вне зависимости от своего места нахождения.

"В случае нарушения ваших прав и свобод, законных интересов или чести просим вас незамедлительно обращаться в правоохранительные органы этой страны, а также в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана", – подчеркнул Бурханов.

Ранее МИД Узбекистана выразил обеспокоенность обысками и якобы ненадлежащим обращением с гражданами республики в России. Узбекская сторона направила в МИД РФ ноту, в которой выразила обеспокоенность жалобами своих граждан на неправомерные проверки, неуважение и грубое отношение.