Стало известно, где будут производить топливо для новейшей украинской ракеты

Украинская компания FRRT начнёт производство твёрдого ракетного топлива в Дании. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что FRRT является дочерней структурой Fire Point — компании-разработчика крылатой новейшей украинской ракеты дальнего действия «Фламинго».

Производственная площадка будет расположена рядом с авиабазой Скридструп, где базируются датские истребители F-35.

По предварительным данным, выпуск твердого топлива запланирован с 1 декабря 2025 года.

Зеленский окрестил "Фламинго" большим успехом ракетной программы Украины

Топливо этого типа отличается быстрым воспламенением и устойчивым горением, что делает его эффективным для использования в ракетных системах, заметили эксперты.

В отличие от жидкого топлива, оно не требует сложной заправки перед стартом и проще в хранении и транспортировке, констатировали аналитики.