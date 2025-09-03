Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал большой ошибкой игнорирование торжеств в КНР к годовщине окончания Второй мировой войны со стороны Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Фицо в среду, 3 сентября, принял участие в торжественных мероприятиях, организованных в Пекине.

«Считаю большой ошибкой, что главы государств и премьеры государств-членов Европейского союза проигнорировали сегодняшние торжества в Китае», — отметил Фицо.

Глава кабмина выразил сожаление, что высшие представители государств-членов Европейского союза не присутствовали «на таком глобальном событии».

Премьер подчеркнул, что ему, как главе суверенного государства, никто не будет указывать, куда он может или не может ездить.

Ранее Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сравнил страны Евросоюза с «жабой на дне колодца», которая не видит, что находится наверху.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что словами о жабе премьер отчетливо показал, насколько далеки лидеры ряда стран Евросоюза от понимания происходящих в мире событий.