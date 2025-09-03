Марко Рубио заявил о готовности США начать войну с организациями «наркотеррористов»

Такой тезис американский госсекретарь обозначил после уничтожения судна в Карибском море.

На пресс-конференции в Мексике дипломат также отметил, что США всё больше обеспокоены использованием наркокартелями беспилотников, которые, по оценке Вашингтона, «несут угрозу государствам и силам безопасности».

Рубио ранее заявил, что американские военные нанесли удар в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. Президент Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооружённую авантюру против Боливарианской республики.