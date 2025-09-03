Владимир Зеленский высказался о возможности прекращения конфликта на Украине по корейскому сценарию. Об этом он рассказал в интервью Le Point.

По слова Зеленского, точное копирование южнокорейской модели Украине не подойдет с точки зрения безопасности. При этом он назвал хорошим примером экономическую модель этой страны.

Глава киевского режима отметил, что население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов человек, а в России – более 140 миллионов. По его мнению, «масштаб угроз несопоставим», так как угрозы со стороны России якобы могут быть в десятки раз больше.

Также Зеленский заявил, что после окончания Корейской войны ни одного настоящего мирного договора подписано не было, но Южная Корея смогла достичь процветания.

Ранее Зеленский ответил отказом на предложение России о прекращении военного конфликта. Он снова выступил против вывода войск из ДНР, как предлагает Россия.