Трамп перепутал Путина с Зеленским

Президент США Дональд Трамп имел ввиду президента Украины Владимира Зеленского, говоря о том, что скоро проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает РИА Новости.

Сообщается, что разговор двух лидеров состоится 4 сентября.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и определиться с шагами в отношении Москвы и Киева.

Трамп также говорил о том, что у Соединенных Штатов остается «фаза два» и «фаза три» мер на случай, если решение конфликта на Украине будет слишком медленным.

3 сентября президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Китае заявил, что подходы к урегулированию могут быть разными. По словам главы государства, есть те, кто говорит, что необходимо воевать «до последнего украинца», а есть те, кто, например, как представители действующей администрации Соединенных Штатов и их президент Дональд Трамп, которые пытаются найти решение мирными средствами.