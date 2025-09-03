Бывший президент Франции Николя Саркози резко высказался о позиции Эммануэля Макрона, который ранее заявил о российской угрозе. В интервью Le Figaro он назвал подобные оценки исторической ошибкой.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка!», — отметил Саркози.

Он считает, что Европа сейчас более изолирована на международной арене, чем Россия, и это большой риск для Запада. По его словам, Европа проигрывает в этом конфликте.

Также Саркози сказал, что Киев уже не сможет одержать победу в противостоянии с Москвой, а в будущем Украина может потерять ещё больше.