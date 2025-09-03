На более полной записи с камер видеонаблюдения у места заключения бизнесмена Джеффри Эпштейна появилась так называемая «пропавшая минута», пишет газета The Sun.

По данным журналистов, видео было снято в ночь с 9 на 10 августа 2019 года, когда американский финансист ушел из жизни.

На предшествующих роликах, по их словам, отсутствовали два часа, затем, в более расширенной версии, куда-то пропала минута.

После публикации второй версии конспирологи предположили, что исчезнувший фрагмент свидетельствует о наличии некоего заговора, связанного со смертью Эпштейна.

Вместе с тем, генпрокурор Пэм Бонди пояснила, что Бюро тюрем каждую ночь удаляет последнюю минуту записи, поскольку камеры перезагружаются.

На кадрах якобы автоматически удаленной минуты охранник выходит из-за стола и идёт через общую зону в правую часть экрана — к лестнице, ведущей в камеру Эпштейна.

По словам авторов статьи, камеры запечатлели лишь небольшой фрагмент лестницы, соответственно, невозможно понять, поднялся ли секьюрити к финансисту или нет. Дальнейший его путь также не прослеживается.

Напомним, что Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году. Он ожидал суда по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).