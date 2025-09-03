Трамп набросился на журналиста из-за дерзкого вопроса о Путине

Президент США Дональд Трамп рассердился на журналиста из-за предположения, что он никак не наказал российского лидера Владимира Путина за его отказ немедленно начать переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Guardian.

Трамп набросился на журналиста, задавшего вопрос об этом.

«Откуда вы знаете, что никаких действий не происходит?» - спросил глава Белого дома.

Он заявил, что репортер назвал это бездействием, однако, по словам Трампа, он еще не перешел «ни на вторую, ни на третью фазу».

«Он хорошо получился, я нормально»: Трамп показал фото с Путиным с саммита на Аляске

Также Трамп посоветовал журналисту после подобных вопросов найти новую работу.

Ранее американский лидер заявил, что в вопросе действий на случай неудовлетворенностью темпом украинского урегулирования у него остаются «фаза два и фаза три». Он отметил, что никаких заявлений для Путина у него нет, так как он знает его позицию и должен принять решение.