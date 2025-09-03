Бывший президент Польши Дуда решил освоить новую профессию

Бывший президент Польши Анджей Дуда принял решение стать журналистом. Об этом в социальной сети Х заявил создатель интернет-канала Kanał Zero Кшиштоф Становский.

«С нескрываемым удовлетворением могу сообщить, что у Kanał Zero новый автор. Президент Анджей Дуда запишет 16 выпусков на 16 горячих тем», — написал Становский.

По его словам, в выпусках авторства бывшего польского лидера «будут десятки собеседников и ситуаций, воспоминания и взгляды на актуальные проблемы».

Kanał Zero выходит на видеосервисе YouTube. Считается, что этот канал связан с крупнейшей оппозиционной партией Польши «Право и справедливость».

В августе Дуда оценил свою работу в качестве в качестве президента «на пятерку», уточнив, что пользуется шестибальной шкалой.

Во втором туре президентских выборов в Польше, который прошел 1 июня, победил кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%. Кто такой Навроцкий и как его избрание может повлиять на отношения Польши с Украиной и Россией — в материале «Газеты.Ru».