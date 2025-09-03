Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал ряд стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 3 сентября, Путин заметил на итоговой пресс-конференции в Пекине, что если «Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву».

«Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России. Это Австрия, Святой Престол [Ватикан], Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и Зеленский готов к такой встрече», — отметил министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил ранее, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с украинским лидером для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, «нецелесообразно».

Путин пригласил Зеленского в Москву

По мнению телеведущей Ксении Собчак, Зеленский отказывается от встречи в Москве в связи с тем, что опасается того, как его шаг будет воспринят на Украине.

«Для Зеленского приезд в Москву означал бы открытую капитуляцию, а его позиции внутри страны и так крайне уязвимы. Он бы и сам на это не пошёл, но если бы вдруг попутало — согласие на встречу в Москве ударило по нему сильнее, чем военные неудачи на фронте», — пояснила блогер.

По ее оценке, встреча в российской столице «стала бы символическим признанием права Кремля диктовать правила игры». Вместе с тем, заметила блогер, для Зеленского символы сегодня имеют не меньшее значение, чем территории.