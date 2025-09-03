Трамп сделал неожиданное заявление о параде в Пекине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планировал поездку в Китай. Он добавил, что ему не следовало бы присутствовать на военном параде в Пекине по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, пишет РИА Новости.

По данным агентства, на параде присутствовали президент России Владимир Путин и ряд других мировых лидеров.

«Никогда даже не думал об этом до этого момента. Никогда не думал, что меня пригласят. Мне бы не следовало там находиться», — отметил Трамп.

Американский лидер назвал празднования в Пекине красивыми и очень впечатляющими.

«Я понял, зачем они это делали [устроили парад] — они надеялись, что я буду смотреть, и я действительно смотрел», — признал глава США.

Напомним, что 22 июля американский лидер сообщил, что получил приглашение от Си Цзиньпина посетить Китай и не исключил поездку в Пекин.