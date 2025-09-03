Пентагон: решение о возможности «смены режима» в Венесуэле примет Трамп

Министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News заявил, что решение о возможной «смене режима» в Венесуэле примет глава Белого дома Дональд Трамп.

«Это решение на уровне президента, и мы готовы задействовать все ресурсы, которыми располагают Вооружённые силы США», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что Москва категорически не приемлет угрозы силой суверенным государствам и выражает солидарность с народом Венесуэлы.