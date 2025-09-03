Дональд Трамп назвал своим другом Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Об этом пишет РИА Новости.
Американский политик уточнил, что вчера, 2 сентября, смотрел выступление Си Цзиньпина.
«Председатель Си — мой друг, но я подумал, что вчера вечером во время этой речи следовало упомянуть Соединенные Штаты, потому что мы помогли Китаю», — заметил Трамп.
Глава США уточнил, что у него сложились хорошие отношения с Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он добавил, что «за пару недель выяснится, насколько».
Напомним, что 10 апреля Трамп на фоне повышения торговых пошлин до 125% на товары из Китая также назвал Си Цзиньпина своим другом и подтвердил готовность встретиться с ним.
По мнению экспертов, высказывания американского президента о дружеском отношении к тому или иному мировому лидеру обусловлены спецификой воспитания, тем, что Дональд является учеником своего отца, специалиста по выбиванию денег из должников в Бруклине.
«Трамп этот закон улиц хорошо усвоил. Он очень хорошо знает, что с сильными нельзя общаться вот этим вот наскоком, понтом, унижениями. Ну, он пытается сказать: «я тебя уважаю, ты мой сильный противник, ты мне противник, но я тебя уважаю», — разъяснила научный сотрудник ЦСИ ИМЭМО РАН Александра Войтоловская.