Дональд Трамп назвал своим другом Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Об этом пишет РИА Новости.

Американский политик уточнил, что вчера, 2 сентября, смотрел выступление Си Цзиньпина.

«Председатель Си — мой друг, но я подумал, что вчера вечером во время этой речи следовало упомянуть Соединенные Штаты, потому что мы помогли Китаю», — заметил Трамп.

Глава США уточнил, что у него сложились хорошие отношения с Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он добавил, что «за пару недель выяснится, насколько».

В ЦРУ назвали Китай главной угрозой для США

Напомним, что 10 апреля Трамп на фоне повышения торговых пошлин до 125% на товары из Китая также назвал Си Цзиньпина своим другом и подтвердил готовность встретиться с ним.

По мнению экспертов, высказывания американского президента о дружеском отношении к тому или иному мировому лидеру обусловлены спецификой воспитания, тем, что Дональд является учеником своего отца, специалиста по выбиванию денег из должников в Бруклине.