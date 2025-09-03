На частном острове-курорте британского миллиардера погиб человек

Королевская полиция Виргинских островов (RVIPF) сообщила, что на частном острове-курорте британского миллиардера Ричарда Брэнсона погиб человек. Об этом пишет РИА Новости.

Обстоятельства смерти неизвестны. В данный момент их расследует полиция. Известно, что мужчина умер в больнице. При этом, с ним был доставлен еще один пострадавший, но его травмы не представляют угрозы для жизни.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего. Это трагическое событие, и мы намерены провести тщательное расследование», — сообщили в RVIPF.

Частный остров Брэнсона носит название Некер и входит в состав Британских Виргинских островов в Карибском море с 1979 года. Курорт может вместить до 40 гостей, среди которых в разное время были Барак и Мишель Обама, принцесса Диана, Роберт Де Ниро, Кейт Уинслет и другие знаменитости.