Трамп раскрыл планы на случай недовольства мирным процессом по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в планах еще два этапа действий на случай недовольства скоростью мирного процесса по конфликту на Украине. Его выступление транслирует агентство Associated Press.

Американскому лидеру задали вопрос о причинах его «бездействия», несмотря на многочисленные высказывания Трампа о неудовлетворенности скоростью урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома возразил, отметив, что ввел санкции против Индии, которая является одним из главных покупателей российских энергоресурсов.

«И я еще не приступил ни ко второму, ни к третьему этапу», — отметил Трамп.