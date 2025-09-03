Трамп снова удивил неожиданным заявлением о действиях против Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе действий на случай неудовлетворенностью темпом украинского урегулирования у него остаются «фаза два и фаза три». Об этом он высказался в среду, 3 сентября.
Глава Белого дома отметил, что никаких заявлений для Путина у него нет, так как он знает его позицию.
По словам Трампа, Путин должен принять решение. В зависисимости от этого, будут дальнейшие шаги.
«Я буду либо удовлетворен, либо нет. Если нет – будут последствия», – заявил американский лидер.
Также он, отвечая на вопрос, почему в отношении Путина звучат лишь выражения разочарования, а не предпринимаются конкретные шаги, заявил, что журналисты не могут знать, какие конкретные действия есть.
Напомним, накануне Трамп заявил, что «очень разочарован» российским коллегой Владимиром Путиным. Он также добавил, что собирается что-то сделать, чтобы «помочь людям жить».