Трамп снова удивил неожиданным заявлением о действиях против Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе действий на случай неудовлетворенностью темпом украинского урегулирования у него остаются «фаза два и фаза три». Об этом он высказался в среду, 3 сентября.

Глава Белого дома отметил, что никаких заявлений для Путина у него нет, так как он знает его позицию.

По словам Трампа, Путин должен принять решение. В зависисимости от этого, будут дальнейшие шаги.

«Я буду либо удовлетворен, либо нет. Если нет – будут последствия», – заявил американский лидер.

Также он, отвечая на вопрос, почему в отношении Путина звучат лишь выражения разочарования, а не предпринимаются конкретные шаги, заявил, что журналисты не могут знать, какие конкретные действия есть.

Напомним, накануне Трамп заявил, что «очень разочарован» российским коллегой Владимиром Путиным. Он также добавил, что собирается что-то сделать, чтобы «помочь людям жить».