Трамп поговорит с Зеленским и европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп, его украинский коллега Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров проведут телефонный разговор 4 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, в разговоре примут участие около 30 лидеров. Они намерены подвести итоги «обсуждения гарантий безопасности для Украины, как необходимой предпосылки для любого будущего мирного соглашения, и принять решение о дальнейших шагах, чтобы продолжать поддерживать Украину и усадить Россию за стол переговоров».