Нетаньяху обвинил премьер-министра Бельгии в слабости

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер является слабым лидером, который хочет «умиротворить» террористов через признание Палестины, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отметили в канцелярии Нетаньяху, де Вевер «хочет накормить крокодила террористов, прежде чем он сожрет Бельгию», а Израиль продолжит защищаться от радикалов.

Таким образом израильский премьер отреагировал на слова министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, который накануне заявил, что королевство признает государство Палестина в рамках грядущей сессии Генассамблеи ООН и намерено ввести «жесткие санкции» против Израиля.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи. Он добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению». Позицию Франции поддержали несколько европейских государств.