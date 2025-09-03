Служба безопасности забрала стакан главы Северной Кореи Ким Чен Ына после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине с тем, чтобы удалить биологические следы политика, рассказал в беседе с журналистами «Московского комсомольца» майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Ранее СМИ сообщили, что специалисты северокорейской делегации после переговоров тщательно протерли обивку мебели и изъяли стакан, из которого пил лидер КНДР.

Михайлов заметил, что эти действия связаны с обеспечением пролонгированной безопасности руководителя, направлены на предотвращение сбора биологического материала, который может быть использован недоброжелателями.

Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию

По словам эксперта, американские лаборатории ранее активно собирали биоматериал представителей разных этносов для изучения их восприимчивости к различным воздействиям.

Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года журналисты The New York Times обвинили власти Китая в слежке за людьми с помощью биологических материалов, изъятых в добровольном или принудительном порядке.