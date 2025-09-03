Глава Пентагона сделал заявление о конфликте с Россией

США не стремятся к конфликту с Российской Федерацией или Китайской Народной Республикой (КНР), заявил в интервью Fox News глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил минобороны быть готовыми к историческому восстановлению американских вооруженных сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что Вашингтон стремится к конфликту.

«Мы не ищем его (конфликт) — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией, и другими», - поделился подробностями Хегсет.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальных сетях обвинил Китай, КНДР и Россию в «планировании заговора» против Вашингтона. Хозяин Белого дома попросил Си Цзиньпина передать «самые теплые приветствия» Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока против США готовится «заговор».

Масштабный парад прошел 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине с участием тысяч военных КНР, более ста самолетов и сотен единиц наземной техники НОАК. Власти ранее рассказывали о том, что весь арсенал, который показан на параде 2025 года, произведен в Китайской Народной Республике и уже стоит на вооружении страны.

На параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.