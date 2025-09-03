Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала на брифинге, что принимать новые санкции против России становится с каждым разом все сложнее. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Анитта Хиппер заявила, что обсуждение содержания 19-го пакета европейских санкций против России все ещё продолжается.

«Я не скажу, что мы медленно продвигались с 18-м или медлим с 19-м пакетом [рестрикций], но это делать становится все сложнее», — отметила Каллас.

Чиновница посетовала, что «это не демократия», когда один член ЕС блокирует решение 26 других.

Урсула фон дер Ляйен экстренно анонсировала ответ ЕС за удар по Киеву

Напомним, что 9 октября 2022 года Каллас признала, что Брюсселю становится с каждым разом сложнее принимать новые антироссийские ограничения.

По ее словам, «осталось не так много элементов» и сфер, против которых можно было бы ввести ограничительные меры, и это становится проблемой для Евросоюза.