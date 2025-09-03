Пока вы не уснули: ультиматум России Западу и аварийная посадка Ил-76

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

МИД России поставил Западу ультиматум по Украине

Регулярные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине демонстрируют, что Запад не хочет работать с первопричинами конфликта, но ему придется это сделать.

Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это происходит, потому что на Западе не готовы или не хотят, или не могут начать работать с первопричинами кризиса. Они делают все для того, чтобы отвлечь внимание, может быть, отсрочить наступление неминуемого. Надо начать работать с устранением первопричин этого кризиса, конфликта, трагедии», — сказала Захарова.

Ил-76 аварийно приземлился в российском городе

Транспортный самолет Ил-76 аварийно приземлился в аэропорту Черемшанка в Красноярске. Об этом сообщили РИА Новости в региональных экстренных службах.

По данным агентства, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в российском городе. В результате случившегося никто не пострадал.

Как пишет Следственного комитета России начали проводить проверку по факту инцидента.

Каллас пожаловалась на связанную с Россией проблему

Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала на брифинге, что принимать новые санкции против России становится с каждым разом все сложнее. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Анитта Хиппер заявила, что обсуждение содержания 19-го пакета европейских санкций против России все ещё продолжается.

Разговор Путина и Си Цзиньпина о бессмертии подслушали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили тему продления жизни и бессмертия.

На это обратило внимание агентство Bloomberg, опубликовав отрывок из трансляции их встречи.

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок», — заявил переводчик по-русски, передавая слова Си Цзиньпина, адресованные российскому лидеру.

Еще один политик «Альтернативы для Германии» скончался перед выборами

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) сообщила, что уже семь ее кандидатов умерли перед местными выборами в регионе Северный Рейн - Вестфалия. Об этом пишет regionalHeute.de.

К шести уже известным случаям присоединился Ханс-Йоахим Кинд, кандидат из Кременхолла, округа на юге города Ремшайд. 80-летний мужчина скончался естественной смертью после продолжительной болезни.

Захарова жестко ответила Мерцу на призывы истощить Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что для урегулирования конфликта на Украине нужно истощить российскую экономику. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Ранее канцлер Германии заявил о том, что «нет никаких оснований» верить президенту России Владимиру Путину, и Западу необходимо самостоятельно «создать почву» для прекращения украинского кризиса. По его мнению, этому может способствовать введение пошлин для стран, ведущих торговлю с Россией.

Россиянина жестоко убили во время сожжения чучела на фестивале в США

На фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок (Невада, США) был убит уроженец Омска Вадим Круглов. Его тело нашли полицейские во время традиционного сожжения чучела — мужчина лежал в луже крови, пишет Mash.

Известно, что несколько лет назад Круглов переехал из России в США. В августе он отправился на фестиваль, чтобы представить собственную инсталляцию. После песчаной бури, в которую попали многие участники, мужчина пропал. Друзья и родственники публиковали его фото в соцсетях с просьбой помочь в поисках.

Астероид размером с автобус подлетит к Земле и пропадет на 100 лет

Астероид 2025 QV5, который впервые заметили в конце августа, приблизится к Земле на минимальное расстояние уже сегодня, 3 сентября — в следующий раз такое произойдет лишь 4 сентября 2125 года. Об этом сообщает Live Science.

Размер астероида составляет примерно 11 метров — как длинный автобус. Он движется со скоростью свыше 22,4 тысяч км/ч и приблизится к Земле на 805 тысяч км — это примерно в два раза дальше, чем Луна.

Китай отправил «привет Америке» на параде в Пекине

Китай представил новые беспилотные разработки, продемонстрировав рост военного потенциала на фоне обострения вопроса Тайваня. Об этом рассказал «Взгляд» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в рамках недавнего парада в Пекине зрителям показали три типа дронов: сухопутные, морские и воздушные.

«Китай достаточно далеко продвинулся в развитии беспилотия. Не стоит забывать, что те же дроны Mavic — это китайская разработка», — отметил он.

В МВД назвали самый популярный мошеннический прием

Вынудить человека позвонить первым — это тот прием, к которому мошенники чаще всего прибегали в последние месяцы.

Об этом 3 сентября рассказало в Telegram-канале Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Самая популярная уловка мошенников последних месяцев — заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок. Это позволяет злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников», — пояснили в МВД.

