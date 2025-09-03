На Украине высказались о возможном сотрудничестве Москвы с Киевом и Вашингтоном

Москва, Киев и Вашингтон могут сотрудничать не только по вопросу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом в Telegram заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«Если [президент России Владимир] Путин говорит о готовности совместной с американцами работы на ЗАЭС, которая сможет поставлять электроэнергию на Украину, значит, не исключается и совместный контроль над буферной зоной, которая обязательно пройдет по границе Украины и РФ», — написал парламентарий.

2 сентября Путин раскрыл возможность сотрудничества России с Украиной и США на ЗАЭС. Российский лидер отмечал, что это может сложиться при стечении благоприятных обстоятельств.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал продолжать диалог с Россией по ЗАЭС. Он отметил, что за счет этого удалось «избежать худшего».