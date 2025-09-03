Доктор политических наук Александр Гусев считает, что Евросоюз могут покинуть Венгрия, Словакия, Нидерланды и Австрия. Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

По мнению Гусева, страны покинут ЕС не из-за деятельности Шанхайской организации сотрудничества или БРИКС, а из-за «однобокой» политики Брюсселя. Эксперт отметил, что Венгрия и Словакия не поддерживают санкции против РФ, продолжая покупать российскую нефть.

По словам эксперта, Венгрия и Словакия «фактически не поддерживают то, что продвигается в ЕС». Гусев добавил, что недовольны Евросоюзом и в Нидерландах с Австрией.

На Западе заявили о распаде Евросоюза

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз с «обиженным ребенком». На этой неделе Фицо принял участие в китайских торжествах по случаю окончания Второй мировой войны. В Пекине он встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином.

Фицо выразил сожаление, что из стран ЕС в Пекине представлена только Словакия. Он подчеркнул, что сейчас создаётся «новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил». Участие в дискуссиях с другими странами означает «поддержку диалога вместо игры в обиженного ребенка», отмечал Фицо.