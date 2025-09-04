Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что позиция верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас относительно итогов недавнего саммита ШОС в Китае свидетельствует о её осознании неизбежности краха так называемых «правил», установленных коллективным Западом.

По словам Слуцкого, Каллас пребывает в состоянии истерики на фоне укрепления сотрудничества между странами, не входящими в западный блок, которое она назвала «прямым вызовом» основанному на правилах миропорядку.

Слуцкий отметил, что встреча лидеров Китая, России, Ирана и КНДР стала ярким проявлением формирования новой многополярной архитектуры международных отношений. Он охарактеризовал реакцию европейской бюрократии как паническую, вызванную консолидацией стран, представляющих мировое большинство и стремящихся к пересмотру навязанных западным меньшинством норм и ценностей.

Глава ЕС Кая Каллас резко осудила удары ВС РФ по Украине

Парламентарий подчеркнул, что формируемый сегодня альтернативный миропорядок, в котором ключевую роль играют Россия, Китай и партнеры из Глобального Юга, отражает объективный исторический процесс, а не является результатом некоего «заговора». По его словам, эпоха доминирования так называемого «золотого миллиарда» подходит к концу, уступая место более справедливой и многополярной системе, несмотря на отчаянное сопротивление со стороны таких политиков, как Каллас.

Ранее сообщалось, что Трамп возмутился отсутствию благодарности от Си Цзиньпина.