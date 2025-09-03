В министерстве иностранных дел Японии беспокоятся, что прошедший в Китае военный парад по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне — это «символ глобального раскола», а Китай и Россия стараются возглавить новый мировой порядок.

© Rodrigo Reyes Marin/ZUMA/TACC

Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.

«Китай и Россия пытаются возглавить новый мировой порядок», — цитирует агентство слова одного из японских чиновников.

Еще один высокопоставленный представитель МИД Японии, по информации Киодо, выразил обеспокоенность тем, что парад в Пекине стал «символом глобального раскола» на фоне нестабильной обстановки в мире.

В ведомстве также назвали неожиданностью визит в Пекин лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, так как в Японии считали, что в отношениях между Пекином и Пхеньяном имеется разлад из-за сближения последнего с Москвой. В японском МИД отметили, что продолжат наблюдать за дальнейшим развитием ситуации и тем, какое влияние она может оказать на международное сообщество.

3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие России, Китая и Северной Кореи осуществляется 2во благо наших стран, а не против кого-то».