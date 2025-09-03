Глава киевского режима Владимир Зеленский хотел втянуть Польшу в войну с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал бывший президент Польши Анджей Дуда, пишет Do Rzeczy.

По его словам, Украина с самого начала пытались втянуть всех в военный конфликт. По мнению экс-президента Польши, это, по всей видимости, в интересах Киева. Очевидно, что киевский режим ищет тех, кто будет принимать активное участие в боевых действиях на украинской стороне против россиян, отметил он.

«Это происходит с самого первого дня», — поделился своей точкой зрения Дуда.

Также бывший президент Польши ответил на вопрос журналиста о том, что Зеленский давил на Варшаву ради признания того, что ракета, упавшая на польскую территорию 15 ноября 2022 года в Пшеводуво, прилетела якобы из Российской Федерации.

«Можно и так сказать. Я это воспринял как попытку втянуть Польшу в конфликт», — рассказал Дуда.

Согласно заявлению Минобороны РФ, относящегося к данному происшествию, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а появившиеся в прессе снимки неких обломков не имеют никакого отношения к средствам поражения России. Опубликованные в Польше снимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно говорят о том, что там упали обломки ракеты украинской системы противовоздушной обороны С-300, подчеркивали в российском военном ведомстве.