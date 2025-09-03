Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что в столицах Франции, Германии и Австрии расклеили плакаты с надписью «Спасибо Советскому солдату». Плакаты появились в городах ЕС в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

© Егор Алеев/ТАСС

По данным Смирнова, плакаты расклеили активисты патриотического движения «Победа 9/45», созданного некоммерческой организацией «Евразия». Цель акции - напомнить о роли Красной Армии в освобождении Европы от нацизма.

«Когда пытаются переписать историю, важно напомнить: именно Советский Союз сломил хребет фашизму. Европа должна помнить, кому она обязана своей свободой», - заявил вице-спикер Госдумы, глава оргкомитета «Победы 9/45» Борис Чернышов.

На этой неделе в Китае прошли торжества по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. На праздничном параде присутствовал президент России Владимир Путин. Глава Китая Си Цзиньпин назвал Россию и Китай основными странами-победительницами Второй мировой.