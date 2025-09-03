Еще один политик «Альтернативы для Германии» скончался перед выборами

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) сообщила, что уже семь ее кандидатов умерли перед местными выборами в регионе Северный Рейн - Вестфалия. Об этом пишет regionalHeute.de.

К шести уже известным случаям присоединился Ханс-Йоахим Кинд, кандидат из Кременхолла, округа на юге города Ремшайд. 80-летний мужчина скончался естественной смертью после продолжительной болезни.

Сообщения о смертях кандидатов АдГ спровоцировали множество спекуляций в соцсетях. Однако ни в одном из случаев нет никаких доказательств наличия злого умысла. Немецкие СМИ писали, что за последние недели в Германии скончались как минимум 14 кандидатов, представлявших не менее семи партий и парламентских групп.

«Война со свободой»: 6 кандидатов от немецкой партии АдГ погибли перед выборами

В полиции уже провели расследования смертей четырех кандидатов АдГ и пришли к выводу, что все они умерли естественной смертью. Всем им было от 59 до 71 года. Стефан Берендес, самый младший, был мастером боевых искусств, но как минимум двое из четверых умерших имели хронические заболевания. Журналисты подсчитали, что кандидаты от АдГ в среднем значительно старше кандидатов от других партий.