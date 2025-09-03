Слова бывшего президента Украины Петра Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о детях, которые «будут сидеть в подвалах», оказались пророческими для Украины. Об этом пишет обозреватель «Абзаца» Роман Носиков.

Он напомнил, что во времена СССР Украина была «52-миллионной республикой с высочайшим уровнем образования, индексом человеческого развития, промышленным потенциалом». А сейчас украинская демография стала «страшным для изучения предметом».

«Помните Петра Порошенко* и его сакраментальное: «Наши дети пойдут в школы, а их дети будут сидеть в подвалах»? На Украине закрываются школы. И не просто закрываются. Они закрываются сотнями. Нет детей», - отметил он.

Обозреватель привел данные, озвученные замминистра образования и науки Надеждой Кузьмичевой о том, что весной 2024 года было 525 учебных заведений по всей Украине, в которых было меньше чем 45 детей.

«Украинцы бегут с Украины, ногами голосуя по украинскому вопросу, поставленному историей. (…) Косвенные данные позволяют мне предположить, что реальная численность населения Украины на данный момент не может превышать 20 миллионов человек», - констатировал он.

Напомним, что в 2014 году в одной из речей Петр Порошенко* пообещал задушить экономику Донбасса, заявив, в том числе и то, что дети на Украине пойдут в школы и детские сады, а «их дети будут сидеть в подвалах».

При этом в 2024 году в ООН заявили о демографическом кризисе на Украине, так как население страны сократилось примерно на 10 млн человек, а уровень рождаемости являлся одним из самых низких в мире. Также на Украине насчитывалось на тот момент 3,6 миллиона внутренних беженцев и люди продолжали покидать свои дома.

