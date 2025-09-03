В Латвии прошел пикет в защиту русского языка в образовании

В Риге у здания латвийского Сейма прошел пикет в защиту русского языка в образовании. Акция под лозунгом «За свободный выбор языка образования» была организована движением «Русский союз Латвии» в преддверии нового учебного года, сообщает pravfond.ru.

© Московский Комсомолец

Участники митинга выразили протест против полной отмены обучения на русском, требуя права выбора языка обучения для своих детей.

Собравшиеся держали плакаты с надписями на русском и латышском: «Учиться на родном языке!», «За свободный выбор языка образования!» и «Мы — Латвия!». По мнению организаторов, политика перевода всего образования исключительно на государственный язык является принудительной мерой, недопустимой в демократическом обществе.

Представитель РСЛ Владимир Бузаев заявил, что в новом учебном году из школьной программы Латвии впервые за многие годы окончательно исчезнет русский язык как язык обучения. К пикетчикам также вышли лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс и внефракционный депутат Глория Гревцова, что свидетельствует о внимании к проблеме со стороны отдельных политиков.