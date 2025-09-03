Профессор Флорентийского университета, историк Франко Кардини опубликовал открытое письмо к властям Италии, выступив против «разжигания войны» с Россией. Об этом сообщает «Царьград».

По мнению Кардини, Европа пытается сделать из России «идеального врага», чтобы обвинить Москву в собственных провалах и оправдать подготовку к «большой войне». Историк заявил, что для такой войны необходим «метафизический враг», на роль которого назначили Россию.

«Все это подается как защита Европы, хотя на деле - лишь пропаганда для оправдания мобилизации и роста военной истерии», - подчеркивается в статье.

Также Кардини обвинил Европу в двуличии. Он отметил, что российские сборные отстраняют от турниров, но Израиль, воюющий в Газе, не подвергается каким-либо санкциям.

«Эта клевета против России разжигает войну, которую готовят всё более ускоренными темпами. Она не должна проходить с нашего согласия. Если война действительно готовится, то не от нашего имени», - подчеркнул историк.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что руководство Евросоюза готовится к «большой войне» с Россией и хочет превратить европейцев в «рабов». Филиппо отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объезжает «границы ЕС с Россией как это сделал бы военачальник», посещая оружейные заводы.