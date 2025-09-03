Ташкент призвал Москву принять меры в отношении россиянина, оскорбившего трудового мигранта в Московской области. Об этом заявил пресс-секретарь дипведомства Узбекистана Ахрор Бурханов, передает ТАСС.

МИД Узбекистана направил России официальную ноту после инцидента с оскорблением гражданина республики. Поводом стало видео, появившееся в конце августа. На кадрах видно, как мужчина в грубой форме обзывает трудового мигранта из Узбекистана и называет его рабом. Запись быстро разошлась по соцсетям и вызвала возмущение у пользователей в Узбекистане.

Бурханов подчеркнул, что министерство внимательно следит за ситуацией и проводит проверку. По его словам, Москва получила ноту с требованием установить личность мужчины с видео и принять к нему правовые меры.

Он также напомнил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой государства, где бы они ни находились.

«В случае нарушения ваших прав и свобод, законных интересов или чести просим незамедлительно обращаться в правоохранительные органы этой страны, а также в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана», — отметил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Москве и Московской области начнут отслеживать мигрантов через смартфоны.