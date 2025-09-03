Для «коалиции желающих» наступили тяжелые времена — их план по украинскому конфликту рушится, а лидерам стран приходиться бороться с внутренними противоречиями. Об этом сообщает РИА Новости.

4 сентября в Париже пройдет встреча «коалиции» с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Автор текста сравнил то, что будет происходить, с эпизодом из «Кавказской пленницы», когда Трус, Балбес и Бывалый пытались остановить грузовик — Франция «грозно пучит глаза», Великобритания валяет дурака в стороне, а Германия закатывает истерику и падает на колени.

У Европы незавидное положение. С одной стороны ей нужно пообещать Зеленскому помощь, а с другой — объяснить избирателям, почему их страны втягивают в войну с Россией. Лидеры Франции, Великобритании и Германии ежемесячно обновляют антирекорды в рейтинге. Кроме того, ЕС нужно уговаривать Трампа подписаться на самоубийственное решение — послать американских военных на помощь европейским солдатам на Украине.

На фоне этого приходится бороться с теми, кто не желает продолжать конфликт — Венгрия и Словакия откровенно высказываются против планов послать войска НАТО на Украину. В команде Дональда Трампа также есть люди, которые настроены скептически насчет военной помощи коалиции, а сам президент США уже заявлял, что не отправит на украинские территории американских солдат.

Однако и этого мало, ведь саму «коалицию» также раздирают скандалы. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обещает послать войска, однако ее тут же одергивает министр обороны Германии Борис Писториус. Британцы, долго грозившие войсками, резко передумали их посылать, когда насчитали всего 70 тысяч военных в своей армии. Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне дал интервью и всеми силами избежал ответа на вопрос об отправке военных. Мол на это нужно согласие Бундестага, да и «конфликт будет затяжным».

«Мильон терзаний "коалиции желающих" вызван тем, что они с самого начала планировали воевать на Украине исключительно американскими контингентами — теми, что расквартированы в Европе, и новыми, которые должен был послать им на помощь Верховный главнокомандующий США», — отмечает агентство.

Трамп хорошо видит эту ловушку, что и срывает план европейцев, а те устраивают истерики и скандалы. Европа терпит тяжелейшее поражение в своем противостоянии с Россией, поскольку истинной целью ЕС было довести страну до экономического кризиса, социальной напряженности и государственного переворота. Ради этого европейскими странами разрушалась собственная экономика, а граждан запугивали пропагандой, в результате получая позорное поражение.

«Практически как терроризм»: «коалиция желающих» будет приручать несогласных

Экс-посол в России Майкл Макфол на фоне этого придумал для Трампа план: сперва обсудить гарантии безопасности Украины с европейцами, а уже после организовывать переговоры лидеров Киева и Москвы.

«На самом деле, этот ставленник Демпартии США — заклятого врага американского президента — просто пытается подставить Трампа и опять-таки втянуть Штаты в войну. Но единственные реальные гарантии безопасности для Украины — это ее нейтралитет и демилитаризация», — отмечается в статье.

Остальные варианты в конечном счете приведут к глобальному конфликту. Россия сейчас не может согласиться на интервенцию западных войск на Украину ни в каком виде. Таким образом, любые переговоры по территориальным вопросам теряют смысл. После этого «коалиция желающих» начнет заявлять, что, Москва не желает мира. Однако на самом деле Кремль не желает мировой войны, и, по всей видимости, в этом мнении он един с Белым домом.