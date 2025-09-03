Вероятность присоединения Европы к давлению США на Индию оценили

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером оценил вероятность присоединения Европы к оказываемому США экономическому давлению на Индию.

Ранее власти США призвали европейские страны присоединиться к санкционной политике против Индии, введя ограничения, аналогичные американским, включая полное эмбарго на поставки нефти и газа. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщили издания Axios и India Today. Отмечалось, что администрация президента Дональда Трампа активно лоббирует введение Европой дополнительных пошлин на индийские товары, подобных тем, что были установлены США 27 августа. Американские тарифы на импорт из Индии были повышены на 25%, достигнув совокупного уровня в 50%.

В первую очередь Вашингтон хочет заставить европейцев отказаться от закупок индийских нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, отметил эксперт.

Трамп живет по какому-то евангельскому принципу – левая рука не знает, что делает правая. С одной стороны, он хочет договориться с Россией, а, с другой стороны, он вводит антироссийские пошлины и санкции. Ведь пошлины против Индии – это косвенные санкции в отношении РФ. Но саммит ШОС уже показал, что Нью-Дели не готов продавливаться под западные санкции и ищет альтернативные возможности. При этом нужно отметить, что в настоящее время объемы торговли Индии с США действительно велики. Экспорт Индии в США – это 84 млрд долларов [в год], а импорт – это около 40 млрд долларов. Таким образом, можно говорить о том, что ситуация в экономических отношениях с США привела к потере Индией значительной части чистой прибыли. Вместе с тем надо понимать, что премьер-министр Индии Нарендра Моди – это националист, который пришел к власти на волне национального возрождения. Он всегда отмечает, что Индия — это великая цивилизация, которой несколько тысяч лет. Поэтому тут он просто не может сдать назад. Если он это сделает, то потеряет свою электоральную базу. Так что в дальнейшем Индия будет готова терпеть экономические потери, но не разрывать свои связи с Россией. Кроме того, альтернативой торговли с США для Нью-Дели может стать наращивание экономических связей с Китаем. Разворачивание индийско-китайской торговли может перекрыть те потери Нью-Дели, которые вытекают из санкций Трампа. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики , доктор экономических наук

Говоря о влиянии американского давления на Европу, эксперт отметил, что в настоящее время европейцы пытаются быть независимыми в вопросах принятия санкций.

«Это связано с тем, что ранее Трамп просто «нагнул» европейцев и заставил их согласиться на абсолютно невыгодное торговое соглашение с США. Поэтому далеко не факт, что в дальнейшем Европа пойдет на уступки Вашингтону в части давления на индийском направлении. Ей нужны дешевые нефтепродукты. Сейчас Европа находится в тяжелом финансово-экономическом положении, и там не хотят видеть подорожание бензина с соляркой. Если бы Трамп ранее предложил Европе более выгодное соглашение по пошлинам, то, может быть, там бы и услышали его новые предложения. Но Трамп не захотел договариваться с европейцами на нормальных условиях, поэтому, думаю, теперь они в ответ пропустят мимо ушей его инициативу, связанную с давлением на Индию», - отметил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что пока не намерен снижать введенные против Индии пошлины.