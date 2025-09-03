Канцлер Германии Фридрих Мерц страдает от приступа безумия, делая агрессивные заявления в адрес президента России Владимира Путина.

Об этом на своей странице в социальной сети X заявил французской политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«У немецкого канцлера Мерца (...) приступ безумия!» — написал он.

По словам французского политика, Мерц вместе с другими европейскими политиками и украинским лидером Владимиром Зеленским хочет провокацией добиться ввода западных войск на Украину.

Ранее Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. Немецкий канцлер обвинил российского президента в нежелании заканчивать конфликт.