Во Франции назвали приступом безумия слова Мерца в адрес Путина
Канцлер Германии Фридрих Мерц страдает от приступа безумия, делая агрессивные заявления в адрес президента России Владимира Путина.
Об этом на своей странице в социальной сети X заявил французской политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«У немецкого канцлера Мерца (...) приступ безумия!» — написал он.
По словам французского политика, Мерц вместе с другими европейскими политиками и украинским лидером Владимиром Зеленским хочет провокацией добиться ввода западных войск на Украину.
Ранее Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. Немецкий канцлер обвинил российского президента в нежелании заканчивать конфликт.