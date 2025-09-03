Принц Уильям выступил против встречи принца Гарри с королем Карлом III

Принц Уильям крайне негативно относится к возможной встрече принца Гарри с королем Карлом III. По информации The Express, старший сын монарха считает такую идею крайне неудачной.

Близкий друг Уильяма рассказал, что наследник престола переживает по поводу предстоящего визита Гарри в Великобританию, который намечен на 8 сентября в рамках церемонии вручения наград Wellchild Awards. Основная причина его беспокойства связана с напряженными отношениями в королевской семье и отсутствием доверия между братьями.

Источник отметил, что Уильям, как верный сын, уважает решения своего отца и не будет публично возражать, если встреча все же состоится. Однако в частных разговорах он называет возможное общение брата с королем «ужасной идеей».

Ранее принц Гарри заявлял, что Карл III якобы «отказывается с ним разговаривать». Ни король, ни Уильям пока официально не комментировали вероятность встречи, передает издание.

Карл III принял решение включить принца Гарри, Меган Маркл и их наследников в официальный план похорон, который назвали Операция «Мост Менай». Таким образом, принц должен принять участие в траурном шествии, дежурстве у гроба и посещении поминальной службы.