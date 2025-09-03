Великобритания ввела санкции против матери Кадырова

Лондон ввел санкции против матери главы Чеченской Республики (ЧР) Рамзана Кадырова Аймани и командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании.

В санкционные списки также добавили фонд имени Ахмата Кадырова.

«Последние санкции направлены против физических и юридических лиц, которые поддерживают и проводят эту коварную политику по уничтожению украинской культуры», — говорится в документе.

Лондон также ввел санкции против заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвящения России Анастасии Аккуратовой.