Зеленский улетел с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген на переговоры с премьер-министром королевства Метте Фредериксен.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера, передает издание «Интерфакс-Украина».

