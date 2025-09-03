Зеленский улетел с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген на переговоры с премьер-министром королевства Метте Фредериксен.
Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера, передает издание «Интерфакс-Украина».
Зеленский анонсировал «ощутимое усиление» Украины
«Владимир Зеленский прибыл в Данию для двусторонней встречи с госпожой премьер-министром Метте Фредериксен и переговоров с лидерами формата NB8 (Nordic-Baltic 8, Нордо-Балтийская восьмерка, — прим. «Ленты.ру»)», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.