Зеленский улетел с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген на переговоры с премьер-министром королевства Метте Фредериксен.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера, передает издание «Интерфакс-Украина».

«Владимир Зеленский прибыл в Данию для двусторонней встречи с госпожой премьер-министром Метте Фредериксен и переговоров с лидерами формата NB8 (Nordic-Baltic 8, Нордо-Балтийская восьмерка, — прим. «Ленты.ру»)», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.